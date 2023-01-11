Yalova'da hastanede yangın paniği...Hastalar tahliye edildi
Yalova'da bulunan Özel Atakent Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Güç kaynağından çıkan yangın sebebiyle dumanlar binayı sarınca hastalar tahliye edildi. Hastane önündeki panik anları kameraya yansıdı.
Yalova’da bulunan 4 katlı Özel Atakent Hastanesi’nin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu.
Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi.
Muayeneye gelen yurttaşlar da, yatlı hastalara yardım ederek dışarı çıkardı.
Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, panik yaşayanları yurttaşlar sakinleştirdi.
Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi.
Hastanedeki yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- Ağır bir yenilgiye uğrayacak!
- Akşener'den 'erken seçim' çıkışı, Erdoğan'a seslendi
- 11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
- Bakan duyurdu: EYT için yeni karar
- Canan Kaftancıoğlu beraat etti
- Altılı Masa'ya oy gidecek mi?