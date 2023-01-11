Yalova'da hastanede yangın paniği...Hastalar tahliye edildi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:37

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:37

Yalova’da bulunan 4 katlı Özel Atakent Hastanesi’nin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu.

Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi.

Muayeneye gelen yurttaşlar da, yatlı hastalara yardım ederek dışarı çıkardı.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, panik yaşayanları yurttaşlar sakinleştirdi.

Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

Hastanedeki yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.