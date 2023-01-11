Kocaeli'nde mutfakta çıkan yangında 11 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çıkan yangın sonrasında 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:37
Kocaeli'nde mutfakta çıkan yangında 11 kişi yaralandı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında, dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Binada mahsur kalan yurttaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı ile tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle 1’i bebek, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen yurttaşlar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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