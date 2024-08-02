Yalova'da iş cinayeti... Platform koptu: 2 işçi düşerek öldü!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:38

Güncelleme: 02.08.2024 - 19:38

Olay saat 17.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana geldi.

Bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e olay yerinde kalp masajı yaptı. İşçiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

İşçilerin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.