MESEM'de iş cinayeti: 16 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi
Konya'nın Karapınar ilçesinde, kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ (16), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Eren Dağ, çalıştığı sondaj firmasıyla Akören mevkisine gitti.
Dağ, burada bir tarlada kuyu açmak için sondaj çalışması yapılırken elektrik akımına kapıldı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Dağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Dağ'ın ağabeyi Musa Dağ'ın da aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi.
Eren Dağ’ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından bugün Karapınar'da defnedilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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