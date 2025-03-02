Yalova'da iş cinayeti: Tersanede sepetli vinçten düşen işçi öldü
Yalova'nın Altınova ilçesinde çalıştığı tersanede sepetli vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede vinç üzerindeki sepette çalışma yapan Serdar C. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Ekiplerin yaptığı incelemede Serdar C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Serdar C'nin cesedi incelemelerin ardından Altınova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: #Yalova #iş cinayeti
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