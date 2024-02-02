Yalova'da kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendirler!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:58

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:58

Yalova'nın Altınaova ilçesindeki tersanede çalışan 7 işçi, kaldıkları otelde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. AFAD ekipleri ise otelde gaz ölçümü yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Yalova AFAD Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alınan; Altınova Digikent Otel'de karbonmonoksit gazından zehirlenme ihbarı üzerine, KBRN ekibimiz ve Altınova İlçe Jandarma ekipleri olay yerine ivedilikle intikal etmiştir. Gerekli ölçümler yapılıp raporlanması yapılmıştır. Karbonmonoksit gazından etkilenen 7 vatandaşımız sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.