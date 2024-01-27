Acı olay... Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendiriliyor!
Beyşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Mustafa ile Fatma Oduncu'nun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Oduncu (87) ile Fatma Oduncu'dan (82) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde çifti, hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri, Oduncu çiftinin öldüğünü belirledi.
İlk belirlemelere göre kömür kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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