Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan kadın öğretmen, gönüllü arama ekipleri tarafından sağ bulundu.
Babasının evinden 17 Ağustos günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesince kayıp ihbarı yapılan öğretmen Mehtap D.'ye (42), bölgedeki arama çalışmalarına katılan gönüllüler tarafından sağ ulaşıldı.
Olay yerine gelen ambulansla Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D, daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerin bitkin halde bulduğu M.D'nin kaybolduğu günden itibaren ormanlık içerisinde ilerlemesi nedeniyle bitkin düştüğü değerlendiriliyor.
NE OLMUŞTU
Bursa'da yaşayan ve babasına misafirliğe geldiği belirtilen 2 çocuk annesi öğretmen M.D'den (42) 17 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. M.D.'nin son olarak Armutlu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde görülmesi üzerine polis, jandarma, deniz polisi, AFAD ekibi ve İHH gönüllülerinin desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.
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