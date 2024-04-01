Yalova’da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 yaralı

Bursa-Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkisi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:45
Yalova’da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkisi’nde alınan bilgiye göre; Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru giden Kırgızistan asıllı Burhan Mikail idaresinde minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Orta refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü. Kazada minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan Akdemir hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan ve durumları hafif olan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


kaza haberleri Yalova haberleri Bursa haberleri

İlgili Haberler

Konya’da feci kaza... Pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Konya’da feci kaza... Pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı
Yaya geçidinde feci kaza: Anne öldü, çocuklar yaralandı

Yaya geçidinde feci kaza: Anne öldü, çocuklar yaralandı
Bingöl'de feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Bingöl'de feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu
Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu
Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!

Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu
Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Başak burcu yorumu