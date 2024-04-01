Yalova’da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 2 yaralı
Bursa-Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkisi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkisi’nde alınan bilgiye göre; Orhangazi istikametinden Yalova istikametine doğru giden Kırgızistan asıllı Burhan Mikail idaresinde minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Orta refüje dalan minibüs buradaki ağaçlara çarparak takla atıp ters döndü. Kazada minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan Akdemir hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan ve durumları hafif olan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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