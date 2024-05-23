Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü: 4 yaralı
Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yer alan nikah dairesinin asma tavanı çöktü. Çökme sonucu 2'si personel 4 kişi hafif yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yalova'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki nikah dairesinde meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
Nikah dairesinin asma tavanında meydana gelen çökme nedeniyle 2'si belediye personeli 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası teknik ekipten detaylı bir rapor istediğini belirten Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, "Teknik ekiplerimiz detaylı bir inceleme yapacak. Çıkacak rapor doğrultusunda suçu ya da ihmali olan varsa haklarında gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Böyle bir olayın olması bizleri derinden üzdü. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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