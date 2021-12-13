Yalova’da sahte içki faciası: 2 arkadaş hayatını kaybetti

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:52

Çınarcık’ta oto tamir işi ile uğraşan 56 yaşındaki Ekrem T. ve yakın arkadaşı 66 yaşındaki Mehmet Y. iddiaya göre bir gece önce kendi yaptıkları sahte içkiden içti.

Çınarcık Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde bulunan iş yerinde yaşayan Ekrem T. sabah dükkanını açmayınca komşuları ihbarda bulundu. Olay yerine giden güvenlik güçleri Ekrem T.'yi yatağında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Ekrem T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı araştıran güvenlik güçleri, Ekrem T. ile beraber alkol aldıkları belirlenen Mehmet Y.'nin yalnız yaşadığı Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giderek onun da cansız bedenine ulaştı. Biri iş yerinde, diğeri de evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen 2 arkadaştan Ekrem T. Adapazarı'nda, Mehmet Y. ise Yalova'da toprağa verildi.

Yakınları ise 2 arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.