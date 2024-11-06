Yalova’da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

Yalova’da 12 kişiye verdikleri borç para karşılığında 35 milyon liralık ev, arsa ve tarlaya zorla el koydukları tespit edilen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yalova’da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:21

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. ve K.G.’nin Yalova ve çevre illerde ekonomik sıkıntıya düşen ve paraya ihtiyaç duyan kişilere senet karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda eylül ayında başlatılan çalışmalarda zanlıların 12 kişiye borç para verdiği ve bunun karşılığında piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan ev, arsa ve tarlaya zorla el koydukları tespit edildi.

Çınarcık ilçesinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 60 adet tabanca fişeği, av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Yalova #Tefecilik #tefeci

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