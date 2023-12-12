Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 14:51
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Paşakent Mahallesi’nde B.Ö.’nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler ikamette operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.Ö., B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada yakaladı.

Suçüstü yakalanan zanlıların ikametinde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin ve 10 gram sentetik esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


İlgili Haberler

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı

Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı
Yolcu otobüsünde nar kasalarına kilolarca uyuşturucu gizlemişler

Yolcu otobüsünde nar kasalarına kilolarca uyuşturucu gizlemişler

En Çok Okunan Haberler