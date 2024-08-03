Yalova'daki tersanede iş cinayetini incelemek üzere müfettiş görevlendirildi
Yalova'da dün, tersanede bakım ve boya yapmak için bindikleri insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik’in ölümüyle soruşturma sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi.
Altınova ilçesindeki Beşiktaş Tersanesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, bakım ve boya işleri yapan Doğanay Kurt ile Mehmet Kesik’in bindikleri insan kaldırma platformu, metrelerce yüksekten düştü. İşçiler, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinden sonra Kurt ve Kesik'in cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, ailelerine teslim edildi.
Askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtilen Doğanay Kurt'un Samsun'da, Mehmet Kesik'in ise cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.
Öte yandan; işçilerin ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdiği bildirildi.
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