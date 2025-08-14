Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den istifa eden Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın AKP'ye katılması bekleniyor. Peki, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal kimdir, kaç yaşında? Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal AKP'ye mi geçecek?



MUSTAFA KODAL KİMDİR?



Mustafa Kodal, 1992 yılında Yalvaç’ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Yalvaç’ta tamamladı.

Üniversite Eğitimi

Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nden derece ile mezun olarak tamamladı.

Profesyonel Kariyer

Mezuniyetinin ardından Yalvaç’taki aile şirketinde mühendis ve yönetici olarak çalışmaya başladı.

Sosyal ve Mesleki Katkılar

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’nda Genç Girişimciler Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere birçok alanda çeşitli çalışmalarda bulundu.

Kişisel Hayatı

Mustafa Kodal evli ve 2 çocuk babasıdır.



MUSTAFA KODAL İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti’den Isparta’nın Yalvaç ilçesine Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kodal, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketime ve hemşerilerime hizmet etmek amacıyla girdiğim siyaset yolunda, sizlerin desteğiyle 31 Mart 2024 tarihinde Yalvaç Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Göreve başladığımda da ifade ettiğim gibi herkesin belediye başkanı olarak eşit ve tarafsız hizmet etmek maksadıyla parti kimliğimi ve rozetimi bir kenara bırakarak, sadece Yalvaç’ın ve Yalvaçlının menfaatleri doğrultusunda azimle çalışmayı kendimize ilke edindik. Siyasi inancım gereği, Türk milliyetçiliği fikriyatında önce ülkem ve milletim, sonra şahsım ilkesiyle siyasi partilerin memlekete ve vatandaşa hizmet etmenin bir aracı olarak gördüm, böyle görmeye de devam edeceğim. Aslolan memleketimiz olan kadim şehir Yalvaç’ımızı en iyi noktaya getirecek çalışma gayreti içerisinde, herkes ve her kesimle ortaklaşa, barışık bir biçimde işimize odaklanmaktır. İşimiz de Yalvaç’ımıza ve Yalvaçlımıza hizmet etmektir. Bu çerçevede, memleketimize ve siz değerli hemşerilerime daha güçlü ve daha faydalı şekilde hizmet verebilmek maksadıyla, bugün itibarıyla seçimlerde çatısı altında yarıştığım ve seçim döneminden bugüne üyesi bulunduğum İYİ Parti’den ayrılmaya karar verdim. Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç’ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır. Kararımı kamuoyuna duyurur, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

İstifa sonrası İYİ Parti’nin Isparta’daki ilçe belediye sayısı 1’e düştü.