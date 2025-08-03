‘Yan baktın’ dediler: 6 kişi döverek hastanelik etti!

Olay, gece yarısı Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede esnaflık yapan Mustafa D. (30) dükkanını kapatıp yaya olarak bulvardan geçtiği esnada iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretine maruz kaldı.

Şahısları uyaran adamın üzerine yürüyen 6 kişi Mustafa D. isimli şahsı saldırarak hepsi birden darp etti. 6 şahsın arasında kalan adam kendini savunmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı.

Saldırıya uğrayan şahsın ‘kavgaya gerek yok' demesine rağmen şahsı darp eden 6 şüpheli daha olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs ise yere yığıldı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilere yönelik araştırma yaparken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şahısların kimliklerini tespit eden polis şüphelileri bir bir yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.