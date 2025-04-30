'Yan baktın' tartışmasında iki çocuğa silah kabzasıyla saldırı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 07:32

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:06

İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde gece yarısı bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; yolda yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yan baktıkları gerekçesiyle Y.O. (14) ve İ.Y. (13) adlı çocuklarla tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında şüpheli kişi tabancanın kabzasıyla iki çocuğu darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.