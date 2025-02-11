Aksaray'da 'yan baktın' tartışmasında kan aktı: 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:12

Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Park'ta saat 14.00 sıralarında Mustafa Ali A., parkta arkadaşları ile gezerken tanımadığı bir kişi ile arasında ‘Yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada sırtından bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan Mustafa Ali A., yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mustafa Ali A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.