Aksaray'da 'yan baktın' tartışmasında kan aktı: 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Aksaray’da ‘Yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada Mustafa Ali A. (15) sırtından bıçaklandı.
Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Park'ta saat 14.00 sıralarında Mustafa Ali A., parkta arkadaşları ile gezerken tanımadığı bir kişi ile arasında ‘Yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada sırtından bıçaklandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kanlar içinde kalan Mustafa Ali A., yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mustafa Ali A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray #bıçak
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'