Yan yatan kamyoneti devrilmesin diye bariyere bağladı
Sultangazi’de aşırı yük nedeniyle makas kıran kamyonetin devrilmemesi için iple bariyere bağlanıp kamyonetin kamyona yaslanıldığı anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de Ferhat Can yönetimindeki tekstil atığı yüklü kamyonet, seyir halindeyken aşırı yük nedeniyle makas kırarak yan yattı.
Yaşanan olayın ardından sürücü ilginç bir çözüm bularak, tedbir amacı ile kamyoneti ip yardımı ile bariyerlere bağladı.
Olay yerinden geçen bir hafriyat kamyonu sürücüsü ise kamyonete yaslanarak devrilmesini önledi.
Yaşanan olayın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine gelen ekipler bölgede trafiğin akışını sağlamak için tedbir aldılar.
Yapılan inceleme sonucunda sürücü Ferhat Can’a aşırı yükten dolayı 408 TL ve aracın sigortasının bulunmaması nedeniyle de 190 TL cezai işlem uygulandı.
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