Yanan ahşap evin duvarı itfaiye erlerinin üzerine düştü!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:10

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:34

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bitişik ahşap evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Müdahale sırasında binadan kopan yanan ev duvarı, yangına müdahale eden 2 itfaiye erinin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye erleri büyük tehlike atlattı.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, iki ahşap bina kullanılamaz hale geldi, 1 ev de yangından etkilendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.