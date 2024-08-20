Yanan arazilerin niteliklerinin değiştirilerek ranta açılmasına tepki gösterildi: Orman için yasa çağrısı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşurken TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası İzmir Şubesi, yanan ormanların orman vasfından çıkarılmasına tepki gösterdi. TMMOB’nin açıklamasında, “orman yangınlarının da deprem gibi doğal afet olduğu ancak insan ihmali ve etkisi ile bir felakete dönüştüğü” vurgulanırken, kurumların ormanları korumak için gerekli hassasiyeti göstermediği belirtildi. Açıklamada, “Anayasa’nın 169. ve 170. maddelerinde tariflenen sorumluluklar doğru şekilde yerine getirilmemektedir. Maalesef korunması gerekli orman arazilerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile orman alanı dışına çıkarılması, yangınlar sonrası yapılaşmaya açılması topluma kanıksatılmak istenen, normalleştirilmeye çalışılan durumlardır. Ormanların yaşanan felaketler sonrası niteliklerinin değiştirilmesi kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Felaketlerin tekrarlanmaması için atılması gerekli öncelikli adımların sıralandığı açıklamada, “Orman yangınları ile gerçekleşmeden mücadele edilmelidir. İhmal sonucu çıkan yangınların en önemli nedeni toplumun gerekli hassasiyeti göstermemesi, sorumlu kurumların yeterli çalışmaları yürütmemesidir. Ormanlara kasıtlı müdahaleleri önlemenin önündeki en büyük engel bu alanların vasıflarının değiştirilebilir olmasıdır” vurgusu yapıldı. TMMOB açıklamasında, “Yanan ‘orman alanlarının hiçbir koşulda orman vasfının değiştirilmemesini’ garanti altına alacak yasal düzenlemelerin yapılması için ses çıkarma” çağrısı da yapıldı. Anayasa’nın 169. maddesinde bulunan “Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz” ifadeleri anımsatılan açıklamada, “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz hükümlerinin istisnasız bir şekilde uygulanması için dayanışmaya davet ediyoruz” dendi.

YANGINLARIN BİLANÇOSU AĞIR

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar mevkisinde 15 Ağustos‘ta ormanlık bölgede başlayarak Çiğli, Bayraklı ve Bornova sırtlarındaki alana yayılan yangının ardından geriye küller kaldı. İzmir’de 1995’de Laka Deresi havzasında meydana gelen ve 65 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası başlatılan çalışmalarla ağaçlandıran bölgede büyük zarar meydana geldi. Bölgede üç mahalle boşaltılırken 16 ev alevlere teslim olmuştu. Boşaltılan mahallelerden Doğançay’da evlerini, işyerlerini, tarım alanlarını, kışı geçirmek için depoladıkları erzaklarını ve hayvanlarını kaybeden yurttaşlar alevler ile tek başlarına, canları pahasına mücadele ettiklerini anlattı.

4700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Okay Memiş, dün geçen haftadan beri Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen yangınların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Büyük ölçekli 15 orman yangını yaşandığını kaydeden Memiş, “5 bin 901 personel, 2 bin 533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı, 99 hava aracıyla müdahale edildiğini” söyledi. 4700 kişinin tahliye edildiğini de aktaran Memiş, “İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın’da 142 yapı yangınlardan etkilenirken bunlardan 11’inin yıkık, 92’sinin ağır hasarlı ve 39’nun ise az hasarlı olduğunu belirledik. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

YURTTAŞLARA UYARI

İzmir Valisi Elban ise yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunun altını çizerek yedi kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Menderes, Tahtalı ile Urla’daki yangınların elektrik tellerinin bozulmasından kaynaklı çıktığını belirten Vali Elban, “Bayındır’da bahçesinde tadilat yaparken, Ödemiş’te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı yangın çıkmış. Tire’de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor” ifadelerini kullandı. Elban, “Bu hafta sonuna kadar çok sıcak ve rüzgârın hızlı eseceği periyottayız. Dikkatsizlik büyük bir yangına sebebiyet verebilir” uyarısında da bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç, önceki gün yaptığı açıklamada, “Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup 9’u tutuklanmış, 5’i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.” bilgisini paylaşmıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, Manisa’nın Gördes ilçesinden Salihli’ye kadar ulaşan orman yangının, Uşak’ın Eşme ilçesindeki yangının, Muğla Ula ile Yatağan’daki ve Aydın Bozdoğan’daki yangınların da kontrol altına alındığını aktardı. İzmir Menderes’te ise yangına havadan ve karadan müdahale dün de devam devam etti.

Bu arada Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, bölgede yaptığı incelemede yangının kovanların bulunduğu bölgeden çıktığını belirledi. Arıcılık yapan M.Ş. (68) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Baba-oğulun arılara körük ile duman verirken, yangına neden oldukları saptandı.

ALEVLERLE MÜCADELE

Bolu’nun Göynük ilçesinde 72, Karabük’ün Ovacık ilçesinde 54 saatlik çalışmayla önceki gün kontrol altına alınan orman yangınlarında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Göynük’te anız ateşi yakarak yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden A.K. ve E.K., “Taksirle orman yangınına neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. 80 hektarlık alanın etkilendiği Ovacık’ta yangına ilişkin Karabük Valisi Mustafa Yavuz, “En kısa sürede ormanlarımıza bu zararı verenleri bulup adalete teslim edeceğiz” dedi.

Aydın’ın Didim ilçesinde 16 Ağustos’ta makilik alanda çıkan ve 11 saatte söndürülebilen yangına ilişkin bölgedeki inşaatın çatısında kaynakçılık yapan B.K., M.U. ve C.D. tutuklandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 20 dönüm arazi küle döndü. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kütahya’nın İncik köyünde çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı üç ev ve samanlık yandı.

Tuzla Piyade Okulu’nda çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.