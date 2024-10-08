Yanan gece kulübü davasında eski belediye başkan yardımcısı savunma yaptı: Okumadan imzalamış

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları içindeki duruşma salonunda yapılan duruşmada eski Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı tutuksuz sanık Ahmet Mithat Şermet, 2004-2018 yılları arasında imar müdürü olarak görev yaptığını, işletme ruhsatı biriminde bir dönem vekâleten baktığını, vekâleten imza atmış olabileceğini söyleyerek, “Birkaç tane evraka imza atmışım, onları da okuduğumu düşünmüyorum. İtfaiye raporlarını okumadım. İşletme ruhsatı biriminde asaleten çalışmadığım vekâleten baktığım için bazı şeylere hâkim değilim. İmar müdürlüğüm döneminde 100’e yakın tadilat izni vermişimdir. 10-15 eğlence mekânın ruhsatına imza atmışımdır” diye konuştu.

‘YETKİM YOK’ DEDİ

Beşiktaş Belediyesi’nde halen insan kaynakları bölümünde çalışan tutuksuz sanık Rahşan Tekin Ölmez de 2005’te ruhsat ve denetim müdürlüğünde görevli olduğunu söyleyerek ruhsatla ilgili işlerin yapılması için yazışmaları kendisinin yaptığını, imara, itfaiyeye, Emniyet’e ruhsat için gerekli yazıları yazdığını, yazışmaları yaptıktan sonra evrakları müdürüne sunduğunu ve ruhsatı hazırlama konusunda yetkisinin bulunmadığını belirtti.