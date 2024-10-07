Anbean kaydedildi... Şişli'de gece kulübü çıkışı kavga!

Şişli'de gece kulübünde eğlenen ve alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavga etti.

Anbean kaydedildi... Şişli'de gece kulübü çıkışı kavga!
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DHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:21

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Arap uyruklu 2 kadın ve 1 erkek gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde kulüpten ayrıldı.

İddiaya göre alkollü olan 2 kadın ve 1 erkek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek ve kadınlar arasında arbede yaşandı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine erkek, sarılarak kadınlarından birini kavgaya karışan diğer kadından kurtarmaya çalıştı.

Dakikalarca kavga eden 3 kişi daha sonra sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


Etiketler: #Şişli #kavga #Gece kulübü

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