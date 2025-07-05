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Yanan TIR'da cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı!

Yanan TIR'da cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı!

5.07.2025 12:19:00
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AA
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Yanan TIR'da cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı!

Konya'da yanan TIR'da bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Cesedin Ö.K.'ye ait olduğu ve tartıştığı Ş.T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya çevre yolu 6. kilometrede yanan TIR'da bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ulaşılan araç sahibi A.K., TIR'ı oğlu Ö.K.'nin (47) kullandığını bildirdi. Cesedin Ö.K.'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.

Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Ş.T.'nin çıkan tartışmada Ö.K.'yi silahla öldürdükten sonra TIR'ı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü. Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #konya

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