İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme kararına durdurma

11 Aralık 2021 Cumartesi, 13:30

Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) İstanbul UKOME Temsilcisi de olan Aksu, avukat Hülya Sürgülüoğlu ile odanın genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Avukat Sürgülüoğlu, UKOME'nin 750 adet "M" plakalı minibüsün ticari taksiye dönüştürülmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açtıkları davada, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti.



Sürgülüoğlu, kararların dün itibarıyla taraf vekillerine tebliğ edildiğini anlatarak, "Belediyenin bu işlemleri durdurması gerektiği yönünde bir karar vermiş oldu mahkeme. Yani kısmen de olsa haklılığımıza karar verdi" dedi.



İTEO Başkanı Eyup Aksu da TŞOF temsilcisi olarak bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe, kanuna aykırı olduğunu defalarca söylediklerini, UKOME toplantısında da bu karara şerh koyarak itiraz ettiklerini dile getirdi.



Gelinen noktada idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Aksu, "Tabii ki burada minibüsçü esnafının da mağdur olmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ısrarla böyle bir karar aldı. Bu kaosun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Biz hem taksicilerin hem de minibüsçülerin mağdur olmasını kesinlikle istemiyoruz. Allah'ın ve yüce Türk yargısının adaletine güvencimiz tamdır, sonsuzdur" diye konuştu.