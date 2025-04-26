İBB'ye operasyonda 2. dalga... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Yine mi aldatıldın?'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:17

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü (İSKİ) Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 50 kişi daha gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NDAN İLK TEPKİ

Sabahın ilk saatlerinde başlayan gözaltı dalgasına; Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan ilk tepki geldi.

İmamoğlu’nun X hesabından yapılan paylaşımda, “Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana ‘turbun büyüğü, dananın kuyruğu’ diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?” ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu’nun mesajının tamamı şu şekilde:

"Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana ‘turbun büyüğü, dananın kuyruğu’ diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?

Aziz Milletim;

Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler.

16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek.

Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun.

Kıymetli Vatandaşlarım;

Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur.

Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul’daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul’u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul’u durdurmak için, İstanbul’u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.

Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul’u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: “Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!”

Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.

Aziz Milletim;

Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları’nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

Milletimiz büyüktür."

Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana “turbun büyüğü, dananın kuyruğu”diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?



Aziz Milletim;



Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 26, 2025

NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

53 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 50 isim gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gülten, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

GÖZDE ONGUN VE CAN AKIN ÇAĞLAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da gözaltına alınanlar arasında.