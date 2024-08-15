Yandaş Sabah gazetesi ‘transfer’ diye duyurdu: Yeniden Refah Partili isimden yalanlama

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:06

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:17

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin ikinci partisi konumuna gerileyen AKP, 23'üncü yıldönümü kutlamasında iki milletvekili ile 13 belediye başkanını transfer etti. Erdoğan dün partisinin 23’ncü yıldönümünde söz konusu isimlerin rozetini taktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi transfer edilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak’ın da olduğunu duyurdu. Ak ise konuya ilişkin bir açıklama yaparak söz konusu iddiayı yalanladı.

Ak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabah Gazetesi’nin yaptığı “AK Partiye yeni isimler” başlıklı haberde, bilgim dışında şahsımın fotoğrafı kullanılarak Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katıldığıma dair bir haber yapılmıştır.

Konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktur ve ayrıca yapılan paylaşımın da isim benzerliğinden kaynaklı olduğunu düşünmekteyim.

Milli Görüş hareketinin içinde yetişmiş ve bu camiaya hizmet etmeyi şeref gören bir Yeniden Refah Partili olarak bu asparagas haber vesilesiyle Genel Başkanım Dr. Fatih Erbakan’a olan sadakatimi yineliyor ve Yeniden Refah Partimizin en büyük zaferleri için daha büyük bir azimle çalışacağımı ifade ediyorum.”