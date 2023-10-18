Davutoğlu Erdoğan'ın 'one minute' çıkışını 'özlemle' andı: 'Ey İsrail diye çıkıp haykırmamasını yüreğim kabul etmiyor'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:11

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İsrail'in dün Gazze’deki hastaneyi bombalasına tepkji gösterdi. Yapılanın bir savaş suçu, katliam ve devlet terörü olduğunu söyleyen Davutoğlu, son nefesine kadar Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

“ULUSAL YAS İLAN EDELİM”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, “Derhal ulusal yas ilan edelim. TBMM heyeti oluşturulsun, bu bombalanan hastaneye gitsin. Burada konuşmakla olmaz. Kimse İsrail karşıtı eylemleri engelleyemez. Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı. Burası İngiltere, Almanya değil. Türkiye insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye’den gönderilmelidir” dedi.

“ONE MINUTE” ÇIKIŞINI HATILATTI

Erdoğan’ın 2009’daki “One minuet” çıkışını hatırlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Ben bir lider tanıdım. Beraber olmaktan gurur duyduğum. ‘One minute’ dediğinde yüreğimin kıpır kıpır olduğu ve herkes onu tehdit ederken ‘Sayın Başbakanım merak etmeyin. Bugün tarih yazdınız. Bunun gereğini yaparız’ deyip Şimon Peres’e özür dilettiğim bir lider tanıdım. Bugün o liderin 10 gündür susuyor olması yüreğim kabul etmiyor. Ey İsrail diye çıkıp haykırmamasını yüreğim kabul etmiyor.”