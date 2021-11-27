Yandaş sendikadan hediye skandalı
Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Memur Sen’e bağlı EğitimBir Sen Sendikası’nın okullara hediye olarak dağıttığı çikolataların paketlerindeki etiketler kaldırılınca, Çorum Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı amblemleri ortaya çıktı.
Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Memur Sen’e bağlı EğitimBir Sen Sendikası okullara hediye dağıttı. Sendikanın hediye olarak dağıttığı çikolataların paketlerindeki etiketler kaldırılınca gerçek ortaya çıktı. Etiketlerin altında, Çorum Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı amblemleri ortaya çıktı.
Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, “Üyelerine dahi riya maskesini takmaktan geri durmuyorlar. Neresinden baksak facia oluyor, neresinden tutsak elimizde kalıyorlar. Eğitim çalışanları er geç yüzlerindeki riya maskesini düşürüyor. Devletin ve milletin sırtında bir kambur olan bu sendikanın artık son kullanma tarihi gelmiştir” dedi.
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