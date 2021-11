Yandaş sendikanın hukuksuz itirazı emekçileri mağdur etti

25 Kasım 2021 Perşembe, 17:14

31 Mart-Haziran 2019 yerel seçimlerinde iktidara gelen demokratik, özgürlükçü belediye yönetimlerinin oluşturduğu ortamda, ezici çoğunlukla Belediye-İş’e üye olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştirakleri; İSTON A.Ş. , İSBAK A.Ş., İSFALT A.Ş., İSPARK A.Ş, Kültür A.Ş ve İETT Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ANFA A.Ş., BELPA A.Ş., BELKA A.Ş. ve BELPLAS A.Ş.’de çalışan toplamda 25 bin işçi, aileleriyle birlikte yüz bin kişi Hak-İş/Hizmet-İş’in itirazları nedeniyle toplu sözleşme yapamadı.

Hak-İş/Hizmet-İş'in hukuksuz itirazlarına tepki gösteren Belediye-İş tarafından yapılan açıklamada, ''Paranın pul olduğu, çocuk bezinden mamaya, akaryakıttan ete, yağa, iğneden ipliğe her şeye her an, her gün zam geldiği, emekçilerin geçinemediği için feryat ettiği bir dönemde yeterli yasal çoğunluğu olmamasına rağmen, Hak-İş/Hizmet-İş’in yaptığı bu itirazlar, yasal sendikal hakkın kullanımı değil, binlerce işçiyi aylarca toplu sözleşmesiz bırakarak onların ekmeğini çalmaktır'' denildi.

Hak-İş/Hizmet-İş'e sert tepki gösterilen açıklamanın devamında ise, şu ifadeler kullanıldı:

''İçinizde insanlık kaldıysa, biraz vicdan varsa, belediye emekçilerinin toplu sözleşme yapması önünde takoz olmayın, bu haksız hukuksuz itirazları geri çekin. Aksi taktirde, evine ekmek götüremeyen, çocuğuna harçlık veremeyen işçinin demokratik tepkini görmeniz ve insan içine çıkamayacak hale gelmeniz kaçınılmaz olacaktır. Unutmayın, çocuğunun ihtiyaçlarını, evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan bir işçinin öfkesinin önünde hiçbir güç duramaz. Belediye-İş, dişiyle tırnağı ile emek vererek örgütlendiği işyerlerinde anasının ak sütü kadar helal olan toplu sözleşme yapma hakkını, işçinin iradesine ipotek koyarak vermeyenle de, verdirmeyenle de mücadele etmekten asla vazgeçmeyecektir.''