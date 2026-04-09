Yandaşa bile 'pes' dedirten skandal: Fuat Uğur 'hatırlı kişileri' işaret etti, paylaşımı sildi

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık geliriyle ilgili iddiaların yankıları sürerken, skandal bir gelişme yaşandı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fuat Uğur, Tarımdan Haber’in gündeme getirdiği "1,5 milyon liralık maaş" iddiasını sordu; ancak açıklama beklerken 'hatırlı kişilerin' devreye girmesi üzerine paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.

"DOĞRU MU DEĞİL Mİ?"

Uğur, sosyal medya hesabından Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık gelir kalemlerini paylaşarak, “Bu doğru mu?” sorusunu yöneltti.

Paylaşımın kısa sürede gündem olurken, Aydın’ın doğrudan açıklama yapmak yerine "hatırını kıramayacağı kişileri" araya sokarak paylaşımın kaldırılmasını istediğini belirten Fuat Uğur, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Yaptığı en hafif deyimiyle ayıp; gerçeği saklamak için kaçmak ve baskı yapma girişimi. Oysa yol yordam belli; telefonumu bulup aramak ve açıklama yapmak. Doğru mu değil mi? 1,5 milyon lira maaş alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bu kadar basit.”

Uğur, bu sert eleştirinin ardından her iki paylaşımını da kısa bir süre sonra kaldırdı.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ!

Fuat Uğur, Hüseyin Aydın'ın maaşıyla ilgili skandal iddialara dayanamayarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Bu doğru mudur? Tarımdan Haber adlı haber sitesinden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın maaşı 1,5 milyon liraya geliyormuş. Geçen yılı birkaç milyar liralık zararla kapatan kurumun Aydın’ın maaşına ilave olarak 155 bin lira huzur hakkı aldığı bildiriliyor. Dahası da var iddialara göre; Merkez Birliği maaşı, ikramiyeler, teşvikler ve Razi şirketinden aylık 10 bin Euro huzur hakkı. Tüm kalemler toplandığında Aydın’ın aylık gelirinin 1,5 milyon TL seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.”

Kısa sürede çok fazla etkileşim alan paylaşımın ardından Uğur, paylaşımını sileceğini ve gerekçesini şu sözlerle duyurdu:

“Hüseyin Aydın ‘1,5 milyon lira maaş aldığı doğru mudur?’ soruma cevap vermek yerine araya birçok kişiyi sokarak bu tweeti kaldırmamı talep ediyor. Yaptığı en hafif deyimiyle ayıp; gerçeği saklamak için kaçmak ve hatırını kıramayacağım kişiler üzerinden baskı yapma girişimi. Oysa yol yordam belli: Benim telefonumu bulup aramak ve açıklama yapmak. Doğru mu değil mi? 1,5 milyon lira maaş alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bu kadar basit.”

Fuat Uğur, bu ikinci açıklamasını da bir süre yayında tuttuktan sonra her iki paylaşımını da sosyal medya hesabından sildi.

NE OLMUŞTU?

Tarımdan Haber'in aktardığına göre; Tarım Kredi Kooperatifleri’nde çalışan binlerce personel, Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın düşük zam yaklaşımı nedeniyle toplu sözleşme imzalanamadığı için 4 aydır zamsız maaş alırken; Aydın’ın Tarım Kredi Holding’den aldığı huzur hakkı ücretine %51 oranında artış yapılmıştı.

“Tarım Kredi’de huzur var, personelde sabır yok!” başlığıyla gündeme getirilen bu haber, Hüseyin Aydın’ın aylık gelirini de tartışmaya açmıştı.

Söz konusu haberde, Hüseyin Aydın’ın; Merkez Birliği’nden aldığı maaş, ikramiye ve harcırahların yanı sıra, Razi Petrokimya’dan aylık 10 bin Euro ve Tarım Kredi Holding’den aylık 155 bin TL huzur hakkı ile birlikte toplam aylık gelirinin 1,5 milyon TL’yi bulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.