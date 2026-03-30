'Yandaştan' al haberi... APP plaka hakkında yeni tarih verildi: AKP içinde görüş ayrılığı

Avrupa Press Plaka (APP) değişimi için yurttaşlara verilen son süre olan 1 Nisan 2026 tarihinde güncelleme yapılacağı iddia ediliyor.

Plakaların standartlara aykırı olduğu gerekçesiyle kesilen cezalar, son günlerde kamuoyunda geniş tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise APP plaka düzenlemesi ile ilgili, "Burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir. Mesele, güvenlik sistemimizin her aşamasında açıklığı, doğruluğu ve güvenilirliği temin etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ TARİH 1 OCAK 2027

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, APP plakaların değiştirilmesi için 1 Ocak 2027'ye kadar tarih verildi.

Söz konusu tarihe kadar APP plakaların kullanılmaya devam edeceği ve ceza verilmeyeceği belirtildi.

AKP İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Öte yandan yeni trafik cezalarındaki artışlar AKP içinde görüş ayrılığı yarattı. Aynı gazetenin kulis haberinde, AKP içinde trafik cezaları için “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” denildiği aktarıldı.

Öte yandan kimi partililerin de cezaların makul ve caydırıcı olduğunu savunduğu kaydedildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında mağduriyetlerin giderilmesi için yeni düzenleme talimatı vereceği öne sürüldü.