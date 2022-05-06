Yandaştan çok konuşulacak 'Esad' iddiası: Putin ayrıntısı dikkat çekti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın birbiriyle görüşmek istediğini iddia etti.
Türkiye'de sığınmacı sorunu büyümeye devam ediyor. Geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" demişti
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili bir yazı kaleme aldı.
"Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil" diyen Selvi, Putin'in Esad'ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsız olduğunu ifade etti.
Selvi, "Türkiye-Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş" dedi.
"KATİL" DEMİŞTİ
11 Ekim 2014 yılında Rize'de Toplu Açılış Töreni'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı hedef almıştı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Soruyorum bu IŞİD belasını ortadoğu'ya musallat eden kim? Beşar Esad. Alan açan kim Beşar Esad. IŞİD'e destek veren silah veren kim? Beşar Esed. Gittiler bu eli kanlı zalimi Şam'da ziyaret ettiler. 250 bin insanı katleden böyle bir katille resim çektirenlerin kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada günün konusu olurken onlarca fotoğraf paylaşıldı.
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