Beşar Esad'tan tarihi ziyaret: BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü
- Esed, Al Maktum'la görüşmesinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.
Dubai Emirliği resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Al Maktum'un Dubai'de, "iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esad ile bir araya geldiği" aktarıldı.
Al Maktum'un görüşmede "kardeş Suriye'ye güven ve barış dileklerini ilettiği" belirtilen açıklamada, Al Maktum'un Suriye ve bölge için "istikrar ve kalkınma" temennisinde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed bin Raşid Al Maktum, şunları kaydetti:
"BAE devleti, Suriye ile yapıcı yeni iş birliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor. Her iki ülkenin kardeş halklarının çıkarlarına olacak çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını da bekliyor."
Beşar Esad, Al Maktum'la görüşmesinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, heyette rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşşar Caferi de yer aldı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle de ekonomi ve yatırım alanlarında bu ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması ele alındı.
Suriye lideri Esad, 2011’den bu yana ilk kez BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş oldu.
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