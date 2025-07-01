Yangın 3'üncü gününde: İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

İzmir Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.





YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

MANİSA'DA SON DURUM

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği yangında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.





Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.





Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.