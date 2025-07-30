Yangın bölgesi Muğla’da elektrik direkleri çürümüş, yıkılmak üzere... Faciaya davetiye!

Türkiye her yıl binlerce hektarlık ormanlık alanlarını yangınlarda kaybediyor. Bir ormanın meydana gelmesi ise onyıllar sürüyor.

Ormanlar ve doğal yaşam yangınlarla yok oluyor. Zaman zaman gündeme gelen elektrik hatlarının bakımsızlığı ise net olarak görülüyor.

Muğla’nın büyükşehir olması ile birlikte köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerinin birçoğunda elektrik hatları çok eski. Adeta dökülüyor.

Bu yerlerden birisi de Muğla Milas’a bağlı Alaçam Mahallesi. Mahalleye elektrik taşıyan hatlara ait direkler adeta dökülüyor.

1970'LERDEN BU YANA HİÇ DEĞİŞTİRİLMEMİŞ

Gerek beton ve demir direkler, gerekse de ağaç direkler elektriğin ilk geldiği 1970’li yılların ortalarından bu yana hiç değiştirilmemiş. Direklerin betonu zaman içerisinde çürümüş. İçerisindeki demirler ortaya çıkmış durumda. Bu demirler de çürümeye başlamış. Üstelik de bu direklerden bazıları ormanın içerisinde bulunuyor.

Demir direkler ise oksitlenmiş adeta dökülüyor. Renkleri kahverengiye dönüşmüş. Mahalle içerisindeki elektrik hatlarını taşıyan tahta direkler de baştan aşağıya yarılmış, çürümeye başlamış durumda.