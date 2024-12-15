Yangın faciası: Tek odalı evinde köpeğiyle can verdi
Osmaniye'de Kerem Akoluk (27), yaşadığı tek odalı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle öldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Osmaniye merkeze bağlı Ulaşlı Mahallesi'nde Kerem Akoluk'un kaldığı tek odalı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik firması yetkililerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Ekiplerin evde yaptığı incelemede Akoluk ve köpeğinin öldüğü belirlendi. Kerem Akoluk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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