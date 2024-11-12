Yangın faciasında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolcuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:58

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:58

İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş yaşamını yitirdi.

Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.

Anne hakkında gözaltı kararı verildi.