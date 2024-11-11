İzmir'de Atatürk büstlerine saldırıya ilişkin 1 gözaltı

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki Atatürk büstüne saldırı düzenlenmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Atatürk büstlerine saldırıya ilişkin 1 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:21

İzmir'in Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan iki farklı Atatürk büstünden birine dışkı sürüldü. Ekipler daha sonra büstleri temizleyerek bakıma aldı. 

Öte yandan Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan Atatürk büstlerine saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma yürüttüğü çalışmanın ardından 1 kişiyi gözaltına aldı.


Etiketler: #İzmir #Atatürk büstü #saldırı

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