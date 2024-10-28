Yangın riski gerekçe gösterildi: 30 Kasım'a kadar ormanlara giriş yasak

Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

Yangın riski gerekçe gösterildi: 30 Kasım'a kadar ormanlara giriş yasak
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 20:12

Çanakkale Valiliği tarafından son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.

6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamında görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.


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