Yangın söndürme havuzuna düşen 9 yaşındaki Hatice, hayatını kaybetti

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen Hatice Sak (9), boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 15:20
Yangın söndürme havuzuna düşen 9 yaşındaki Hatice, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kıbrıscık ilçesine bağlı Karaköy'de dün Hatice Sak, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yangın söndürme havuzuna düştü. Sak'ın suya düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelerek kızlarını havuzdan çıkaran aile sağlık ve jandarma ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekibinin incelemesinde Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hatice Sak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Sak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın Havuz Çocuk bolu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler