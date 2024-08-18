Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana yangınlara ilişkin üç şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Muğla'da meydana yangınlarla ilgili üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; Yatağan’da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir.
Datça’da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır.
Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."
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