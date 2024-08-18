Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana yangınlara ilişkin üç şüphelinin yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:22
Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltında
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Muğla'da meydana yangınlarla ilgili üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; Yatağan’da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir.

Datça’da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır. 

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."


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