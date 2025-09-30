Yangın ziline basınca okulda izdiham çıktı: 15 öğrenci yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Hikmet Kozan Ortaokulu’nda yaşanan olayda; iddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı.

Zil sesini duyan öğrencilerin merdivenlerde oluşturduğu izdiham sonucu bazı öğrenciler yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaşanan izdihamda 15 öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından bazıları ayakta tedavi edilirken bazı öğrenciler ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Haberi alan öğrencilerin yakınları koşarak okula gelerek çocukların durumunu öğrenmeye çalıştı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.