Yangına bir garip müdahale: Biri taş attı, diğeri rüzgarla savaştı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:57

Güncelleme: 10.08.2023 - 09:57

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde molozların ve birçok eski eşyanın bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştıkları esnada bir kişi diğerinin “taş at” uyarısını dikkate alarak alevlere taş atmaya başladı.

Bunu gören bir diğeri de taş atarken, bir başkası ise çatıdan yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yan binanın çatısından yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen bir kişi ise adeta rüzgarla savaştı. Rüzgarın etkisiyle müdahalesinde başarısız olan kişi bir süre sonra bulunduğu yerden inmek zorunda kaldı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Öte yandan bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri ile çevre sakinleri ekiplerle birlikte yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralı ve can kaybı olmadı.