Yangına giden itfaiye aracına 'taşlı' saldırı: 1 yaralı
Batman'da, yangın ihbarına giden itfaiye aracına atılan taşlar camı kırıp, itfaiye erinin yüzüne isabet etti. Yaralı itfaiyeci Selim Çetinkaya, hastanede tedaviye alındı.
Batman'ın merkeze bağlı Hilal Mahallesi'nde dün gece, lastik yangını ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar noktasına yakın mesafede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin attığı taşlar, seyir halindeki itfaiye aracına ve camına isabet etti.
YÜZÜNDEN YARALANDI
Taş ve kırılan cam parçaları, itfaiye eri Selim Çetinkaya'nın yüzüne isabet etti.
DİĞER EKİP YANGINI SÖNDÜRDÜ
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim Çetinkaya, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.
Lastik yangını olan bölgeye polis eşliğinde sevk edilen diğer itfaiye ekibi ise müdahale edip yangını söndürdü. Polisin, taş atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
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