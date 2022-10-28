Yangına giden itfaiye aracına 'taşlı' saldırı: 1 yaralı

28 Ekim 2022 Cuma, 15:12

Batman'ın merkeze bağlı Hilal Mahallesi'nde dün gece, lastik yangını ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar noktasına yakın mesafede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin attığı taşlar, seyir halindeki itfaiye aracına ve camına isabet etti.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Taş ve kırılan cam parçaları, itfaiye eri Selim Çetinkaya'nın yüzüne isabet etti.

DİĞER EKİP YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim Çetinkaya, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.

Lastik yangını olan bölgeye polis eşliğinde sevk edilen diğer itfaiye ekibi ise müdahale edip yangını söndürdü. Polisin, taş atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.