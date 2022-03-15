Yangına kaşıkla su döktüler! 15 bin kişi ayrıldı, 21 bin atandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 81 bin 460 öğretmenin atama başvurusunun ancak yüzde 26'sını karşılayabildi. Söz konusu atamalar, açığı kapatmak bir yana, kurumdan ayrılmaları ancak karşılıyor.

Sefa Uyar
15 Mart 2022 Salı, 02:00
Yangına kaşıkla su döktüler! 15 bin kişi ayrıldı, 21 bin atandı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, 2021’de toplam 21 bin 407 öğretmen ataması yapıldı.

Atama için 81 bin 460 kişi başvururken atamanın başvuruları karşılama oranı ise yüzde 26 oldu. 2021’de, atamaların dışında öğretmenlikten ayrılmalar da oldu. Buna göre,15 bin 63 öğretmen görevinden ayrıldı. Sayıştay’ın raporuna göre öğretmen açığı 138 bin 393. 2021’deki atama sayısı, açığı kapatmak bir yana, kurumdan ayrılmaları ancak karşılayabilecek nitelikte.

Bakanlık ise açığı atamayla kapatmak yerine ücretli öğretmenliğe yöneliyor. Türk Eğitim-Sen’in çalışmasına göre ücretli öğretmen sayısı 85 bin 513’e ulaşmış durumda. Asgari ücretin altında çalışan ve hakları kısıtlı olan ücretli öğretmenler, tepki göstermek amacıyla 22 Mart’ta, üçüncü kez Ankara’da eylem yapacak. Bakanlığın verilerini ve ücretli öğretmenliği Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Maksut Balmuk, “Asgari ücretin dahi çok altında bir ücretle, hiçbir özlük hakkı olmayan bu sistem kabul edilemez” dedi. 



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