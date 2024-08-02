Yangına müdahale eden helikopter kırıma uğradı: Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:51

Güncelleme: 02.08.2024 - 18:53

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü.

Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"5 PERSONELİMİZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, "Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan 5 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

YERLİKAYA: EN BÜYÜK TESELLİMİZ, 5 PERSONELİN SAĞ KURTULMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan helikopterin kırıma uğraması sonucu suya düştüğü, 5 kişilik mürettebatın kurtulduğu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Adana Kozan'da meydana gelen orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopter maalesef Gökdere Barajı'ndan su alırken kırıma uğradı. En büyük tesellimiz helikopterde görev yapan beş personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun. En büyük tesellimiz helikopterde görev yapan beş personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun" dedi.