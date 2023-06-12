Yangına müdahaleye giden su tankeri kaza yaptı: Yol trafiğe kapandı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı binadaki yangına müdahale için giden su tankeri bir iş yerinin bahçesindeki kamyonetin üzerine düştü. Kaza nedeniyle Reşat Nuri Güntekin Caddesi trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:45
Yangına müdahaleye giden su tankeri kaza yaptı: Yol trafiğe kapandı
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok işletmenin bulunduğu 6 katlı binadaki devam eden yangına müdahale için İstanbul Havalimanı'ndan gelen itfaiyenin su tankeri Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde geri geri kaydı.

Park halindeki bir otomobile çarpan tanker yan durarak yolu kapattı. Tankerin çarptığı otomobil bir işyerinin bahçesinde park halindeki kamyonetin üzerine düştü.  

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Tankeri bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalar devam ediyor.


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