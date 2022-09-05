Yangında 2'nci kattan atladı, hayatını kaybetti

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı katında, dün saat 15.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiyeye bildirirken, yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Muhterem Dokgözoğlu, panikle 2'nci katın penceresinden atladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun bildirilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Dokgözoğlu, daha sonra ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dokgözoğlu'nun vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtilirken, durumunun da ağır olduğu bildirildi. Alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastanede tedaviye alınan Dokgözoğlu ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Muhterem Dokgözoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dokgözoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürülecek. Öte yandan yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.