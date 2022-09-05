Amasra'da yangın paniği: 2 kafe ve 3 büfe yandı
Bartın’ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, sabah saatlerinde Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde bulunan bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangını çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yan taraftaki kafeye de sıçrayan yangın 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.
Yangında aynı alandaki 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlandı.
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