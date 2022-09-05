Amasra'da yangın paniği: 2 kafe ve 3 büfe yandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:22
Amasra'da yangın paniği: 2 kafe ve 3 büfe yandı
Abone Ol google-news

Yangın, sabah saatlerinde Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde bulunan bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangını çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yan taraftaki kafeye de sıçrayan yangın 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangında aynı alandaki 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlandı. 


Amasra Yangın büfe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler